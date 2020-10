Homem mata ex-companheira com tiro de caçadeira em Gaia

ogueira da Regedoura, onde junto a uma igreja tentou o suicídio com um tiro de caçadeira também. Foi assistido pelos B

Um homem matou esta terça-feira a ex-companheira, de 41 anos, com um tiro de caçadeira na Rua da Figueirinha, na freguesia de Grijó, em Gaia. Osabe que a vítima deixa duas filhas, uma de 12 anos, outra com 25.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da GNR, a vítima ter-se-á separado há cerca de uma semana e o agressor não aceitou o fim da relação.O corpo foi deixado dentro do carro e encontrado por um popular, que alertou as autoridades. No local esteve a GNR de Lamas e de Carvalhos, assim como as viaturas do INEM de Vila Nova de Gaia.Depois do crime, o suspeito deslocou-se até Nombeiros de Lourosa e, após ser estabilizado, transportado para o Hospital de Santa Maria da Feira, no Porto."Era um casal conflituoso, mas nem sabia que estavam separados", disse um vizinho da mulher aoConheça todos os casos das vítimas que morreram em contexto da violência doméstica, no