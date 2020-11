Homem mata mãe à facada no Seixal. Suspeito encontra-se em fuga

Um homem matou a mãe à facada esta segunda-feira, em Paio Pires no Seixal.O agressor terá cerca de 30 anos e mãe cerca de 60.O suspeito, que vivia com os pais, está em fuga.O alerta, pelas 20h00, foi dado pelo marido da vítima que estava a trabalhar, ligou à mulher e estranhou o facto de aquela não atender as chamadas.Quando chegou a casa deparou-se com o cenário macabro. A mulher caída no chão da cozinha, com múltiplos golpes no pescoço e nas costas.A arma do crime, uma faca de cozinha, estava ao pé do cadáver.O marido da vítima está a ser assistido por psicólogos do INEM.