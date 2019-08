Homem mata mulher a tiro em Braga e entrega-se às autoridades

Um homem matou a mulher de 54 anos com vários disparos de caçadeira em Pedralva, no distrito de Braga.sabe que o suspeito, de 59 anos, dirigiu-se ao posto da GNR da localidade de Sameiro, no mesmo distrito, e confessou às autoridades ter assassinado a mulher, em casa.Os militares dirigiram-se à habitação onde o casal residia e encontraram a vítima já sem vida.Em atualização