Homem mata mulher de 73 anos em Silves

Uma mulher foi esta terça-feira assassinada durante uma discussão com o marido na localidade de Vales de Raposos, no concelho de Silves.O corpo da mulher foi encontrado apenas esta quarta-feira numa habitação, mas o crime aconteceu ainda durante esta terça-feira após uma discussão do casal.A mulher terá alegamente agredido o marido, que a empurrou. A vítima bateu com a cabeça numa cómoda no quarto do casal, acabando por falecer no local.O corpo foi descoberto por familiares esta quarta-feira, que alertaram as autoridades e o INEM.O alerta foi dado pelas 12h00. A GNR e o INEM foram acionados para o local.O idoso encontrava-se transtornado, perto do cadáver, tendo sido transportado para o serviço de psiquiatria do hospital.A polícia Judiciária no local a proceder à recolha de indícios dentro da habitação.Em atualização