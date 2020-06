Homem mata primo com tiro de caçadeira em Tondela

Lajeosa do Dão,

Um homem matou o primo a tiro, com um disparo de caçadeira, durante a madrugada desta quinta-feira, emTondela.Segundo o que oconseguiu apurar, o corpo foi encontrado em casa da vítima, Luís Fernandes, de 45 anos. O homem, ex-emigrante na Alemanha, vivia sozinho naquela casa, que terá herdado da família.Na origem do crime está alegadamente uma discussão entre os dois homens que terão problemas relacionados com o álcool. Osabe que terá sido o homicida a contactar os Bombeiros para dar conta do alerta, cerca das 02h30.A GNR chamou a PJ, que já está no local a investigar o crime.Em atualização