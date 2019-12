Homem morre a lançar fogo de artifício em Amares

Um homem de 58 anos morreu na madrugada desta quinta-feira em Ferreiros, Amares, distrito de Braga, quando lançava fogo-de-artifício e foi atingido por um engenho explosivo, disse fonte dos bombeiros.Segundo a fonte, em causa estavam "balonas", lançadas pelas 00h00, no âmbito das festas de Santa Luzia. A fonte disse que deverá ter havido algum problema nas balonas, já que uma não terá subido e a vítima foi ver o que se passava, sendo atingida na cabeça pelo rebentamento.Bombeiros e uma viatura médica de emergência e reanimação estiveram no local, para socorrer a vítima, mas sem sucesso.O óbito acabou por ser declarado no local.A GNR tomou conta da ocorrência.