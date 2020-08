Homem morre abalroado por carro em despiste em Moimenta da Beira

Uma homem de 65 anos morreu, esta terça-feira, em Moimenta da Beira, em Viseu, após ser abalroado por um carro em despiste. A condutora, de 28 anos, sofreu ferimentos ligeiros.A vítima que caminhava no passeio da estrada nacional 323 foi colhido pelo carro que se despistou e morreu no local do acidente.As circuntâncias do acidente ainda estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação da GNR de Viseu.O alerta foi dado às 9h06.No local estiveram 15 operacionais apoiados por sete viaturas.