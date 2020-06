Homem morre ao cair de janela do Hospital de Aveiro após cirurgia

Um homem de 69 anos morreu esta quinta-feira ao cair do segundo andar da ala de ortopedia da janela do Hospital de Aveiro.O idoso tinha sido operado esta quinta-feira ao joelho. Não são conhecidas, para já, as circunstâncias que levaram à queda deste homem.As equipas médicas ainda socorreram o paciente, mas devido à extensão dos ferimentos, este não resistiu.Em atualização