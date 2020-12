Um funcionário da Benteler, fabricante de peças automóvel, sediada no Parque Industrial da Autoeuropa, em Palmela, morreu na tarde desta quinta-feira.Segundo oapurou, o homem estaria a fazer trabalhos no telhado da empresa quando se deu a queda fatal. No local esteve uma equipa do Inem.A vítima mortal era subcontratado da empresa.