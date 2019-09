Homem morre ao ver casa e carro destruídos pelas chamas

Um incêndio que deflagrou esta quarta-feira num carro consumiu ainda uma casa em Figueira dos Cavaleiros, Ferreira do Alentejo, e provocou a morte do proprietário da viatura.O homem de 67 anos sentiu-se mal ao ver a casa e o carro a arder, acabando por não resistir.No local estão os Bombeiros de Ferreira do Alentejo e Beja, o INEM e a GNR.O alerta foi dado às 10h49.