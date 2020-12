Um homem morreu durante a noite desta sexta-feira após ser baleado no maxilar, na Rua Manuel Pacheco Nobre, no Alto do Seixalinho, Barreiro.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Setúbal, ao local acorreram os Bombeiros do Barreiro, assim como a VMER do hospital local e a GNR num total de 14 operacionais e cinco veículos.Populares afirmaram ter ouvido disparos.