Um homem de 41 anos foi encontrado pelo irmão com sinais de agressões em casa este domingo, em Almornos, no concelho de Sintra.Ao que oconseguiu apurar, a vítima terá sido agredida. Quando os meios de socorro chegaram ao local ainda tentaram efetuar manobras de reanimação mas sem sucesso. O homem acabou por morrer no local.Sabe oque os dois irmãos tinham uma relação conturbada. A PJ está encarregue do caso uma vez que há indícios de crime.O alerta foi dado às 7h48.