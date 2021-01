Um homem com cerca de 60 anos morreu esta segunda-feira à tarde na Estrada Nacional 204, perto da igreja de Areias, em Santo Tirso.O alerta foi dado pelas 16h30.No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, bem como dos Tirsenses, uma ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Ave, PSP e Polícia Municipal.