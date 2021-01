Um homem com cerca de 50 anos morreu atropelado por um comboio na Linha Douro-Minho, em Rio Tinto, Gondomar.Em declarações às autoridades, o maquinista da composição disse que achava ter visto duas pessoas na linha na altura do acidente.As autoridades procedem à remoção do cadáver do local e encontram-se a averiguar se existe mais alguma vítima.O alerta foi dado pelas 16h15.No local encontram-se os Bombeiros da Areosa e a PSP.