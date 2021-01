Um homem morreu esta quinta-feira num acidente de trabalho, em Penafiel.A vítima trabalhava num prédio em construção e terá caído na caixa do elevador.Os colegas encontraram o homem à tarde, mas ninguém se apercebeu do momento do acidente.O alerta foi dado pelas 14h30.Para o local foram enviados os bombeiros de Penafiel, a GNR e o INEM.