Um homem, com cerca de 60 anos, morreu esta manhã, após o jipe que conduzia se ter despistado, junto à localidade de Massorra, em Resende.











O alerta para o acidente foi dado às 11h26 e, apesar de ainda ter sido ativado o helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros, o óbito do sexagenário acabou por ser declarado no local.