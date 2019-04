Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em despiste de mota em Valbom, Gondomar

Alerta foi dado cerca das 16h11.

17:06

Um homem morreu na sequência de um despiste do motociclo onde seguia, na Estrada Nacional 108, ao quilómetro quatro do Freixo, em Valbom, Gondomar.



O alerta foi dado cerca das 16h11.



De acordo com informação disponibilizada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, no local encontram-se dez operacionais e cinco viaturas de apoio.



Em atualização