Homem morre em despiste de trator em Mangualde

Um homem morreu esta segunda-feira na sequência do despiste de um trator em Mangualde.Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, a vítima ficou por baixo da viatura agrícola e, apesar dos movimentos de reanimação, acabou por morrer no local.O corpo já seguiu para a morgue do Hospital de Viseu. A GNR investiga.