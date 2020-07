Homem morre em violenta colisão com três carros em Monção

Um homem com cerca de 50 anos morreu esta quarta-feira na sequência de uma violenta colisão entre três carros comerciais, às 07h30, na Estrada Nacional 202, na localidade de Ventuzelo. Da colisão resultaram mais dois feridos, dois homens, de 30 e 50 anos.A Estrada Nacional 202, que liga Monção a Melgaço chegou a estar cortada durante mais de uma hora, enquanto duravam as operações de socorro.A vítima mais grave ficou encarcerada na viatura que conduzia. Os bombeiros fizeram o desencarceramento e tentaram manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local pela equipa médica da VMER de Viana do Castelo.As causas do violento acidente estão ainda por apurar. O NICAV da GNR de Viana do Castelo está a investigar.