Homem morto à facada em Camarate. Homicida foi detido

Vítima tinha 41 anos. Investigação está sob alçada da PJ.

Por Magali Pinto | 21:59

Um homem de 41 anos foi este domingo morto à facada no Bairro da Bogalheira, em Camarate. O homicida foi detido e encaminhado para a esquadra da PSP.



A vítima estava caída na via pública quando os bombeiros de Camarate chegaram ao local no entanto, uma vez que já estava em paragem cardiorrespiratória, nada havia a fazer pelo homem.



A PSP e INEM também foram acionados para o local.



O alerta foi dado já depois das 19h30.



Por se tratar de um homicídio, a investigação deste caso está sob alçada da PJ.