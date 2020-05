Homem morto à facada por companheiro de casa em Beja

Um homem, de 60 anos, foi morto à facada durante a tarde desta segunda-feira, em Beja. O suspeito já se entregou às autoridades.O suspeito, de 59 anos, partilhava casa com a vítima, e terá morto o homem. Há suspeitas de que na origem do crime estejam problemas relacionados com álcool e drogas.As autoridades investigam.Em atualização