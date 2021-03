Homem perseguido por populares ao assediar criança acaba seminu e ferido após queda em Braga

Um homem de 31 anos ficou esta terça-feira ferido na sequência de uma perseguição de populares em Braga. A vítima terá assediado uma criança de seis anos que estava acompanhada por um adulto.Ao se aperceber da situação, este homem levou a cabo uma perseguição ao suspeito em conjunto com outros populares. O alerta foi dado pelas 19h15, para uma suposta queda do homem, que foi encontrado seminu pelos socorristas.Foi assistido no local pelos Bombeiros Sapadores de Braga e por uma equipa médica do INEM, sendo depois transportado ao Hospital da cidade de Braga, em estado grave.A PSP foi chamada e ouviu os moradores sobre tudo o que terá acontecido na rua de S. Jerónimo.