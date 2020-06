Homem rapta filho de quatro anos e faz vários assaltos em Lagos

Um homem de 50 anos, marroquino, que tinha raptado o filho de quatro anos à mãe, em Espanha, foi detido sexta-feira pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) depois de ter feito vários assaltos a estabelecimentos na zona de Lagos. Estava ilegal no nosso País.



Segundo o CM apurou, o SEF, ao consultar as bases de dados, verificou que sobre o suspeito havia já um mandado de detenção e extradição emitido por Espanha pela prática de vários crimes no país vizinho, alguns relacionados com criminalidade violenta e grave.





De facto, sobre ele pendia o cumprimento de uma pena de prisão de quatro anos e meio pela prática de um crime de violência doméstica. Estava proibido de contactar com a vítima.O detido tinha vindo para Portugal, há cerca de três meses, com o filho e uma namorada, também marroquina e igualmente ilegal em território nacional.A mulher e a criança acabaram por ser localizadas, tendo os agentes do SEF procedido, também na sexta-feira, à entrega do menor à mãe - que se encontra em Espanha-, na fronteira de Castro Marim. Quanto à namorada do detido, recebeu ordem de expulsão do nosso País.