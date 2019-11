Homem sequestra sobrinha e exige 30 mil euros aos pais em Lisboa

Uma jovem de 21 anos foi sequestrada por um tio, que exigiu 30 mil euros aos pais para a libertar. O caso aconteceu durante a noite de sábado e madrugada de domingo, na zona de Campo de Ourique, em Lisboa.



O homem colocou a vítima na bagageira de uma viatura, com a qual circulou pela cidade, enquanto telefonava aos pais da jovem a exigir um montante elevado em dinheiro. No entanto, acabou por libertar a jovem por volta da uma da madrugada, no mesmo local onde o crime tinha começado, sem que nenhum dinheiro tivesse sido entregue.





O homem está identificado, mas em paradeiro incerto. A PSP tomou conta da ocorrência, mas a investigação transitou para a alçada da Polícia Judiciária.