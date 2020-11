Homem suspeito de matar ex-companheira à pancada no Monte da Caparica absolvido em tribunal

Foi a primeira vítima de violência doméstica de 2019.



Cláudio Dias, acusado de homicídio qualificado de Vera Silva, no Monte da Caparica em Janeiro de 2019, foi esta quarta-feira absolvido das acusaçõesde que era alvo, incluindo violência doméstica e invasão de domicílio agravado.De acordo com o coletivo de juízes do Tribunal de Aveiro, "a única prova direta que existe é um vestígio do ADN de Cláudio debaixo da vítima".Vera Silva, empresária e mãe de dois filhos menores, foi morta à pancada no próprio apartamento onde vivia no Monte da Caparica, em Almada.

Cláudio Dias passou quatro meses em liberdade, após o crime, enquanto a Polícia Judiciária montava o caso contra aquele que sempre foi o principal suspeito do homicídio.

