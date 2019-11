Homem tenta matar a tiro ex-companheira e sogra em Évora. Vítimas encontram-se em estado grave

Duas mulheres, de 54 e 73 anos, estão em estado grave após terem sido baleadas por um homem na localidade de Cumeada, em Reguengos de Monsaraz, Évora, durante a noite deste domingo. O autor dos disparos está em fuga.Segundo o que oconseguiu apurar, as vítimas baleadas por este homem são a ex-mulher e a mãe desta, que foram primeiramente transportadas para o hospital de Évora e, esta segunda-feira, devido à gravidade dos ferimentos, estão sob observação no Hospital de São José e no Hospital de Santa Maria, ambos em Lisboa.A vítima de 54 anos esteve casada com este homem, de 51, durante cerca de uma década. O ex-casal viveu durante vários anos na Suíça e recentemente regressaram a Portugal. Com a entrada do processo de divórcio, a mulher foi viver com a mãe, de 73 anos, para a localidade de Cumeada, uma pequena aldeia com cerca de 60 habitantes.O homem será acusado por duplo homicídio na forma tentada. O alerta ocorreu cerca das 22h00 deste domingo.A Polícia Judiciária investiga.