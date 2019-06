depois de ter matado a ex-amante e o seu atual companheiro em Amarante. Joaquim Ribeiro, de 48 anos, foi capturado a sair da casa de uma pessoa das suas relações pessoais.



Joaquim Ribeiro, o homicida de Amarante foi capturado esta quarta-feira de manhã às 07h30 em Vizela, Felgueiras.O duplo homicida estava a monte desde terça-feiraO crime aconteceu às 13h20 de terça-feira da passada semana, quando o casal - Joaquim Vaz e Sónia Leite - regressava do almoço. Ao estacionar em frente ao estabelecimento, foi surpreendido pelo homicida que os baleou. Primeiro disparou contra o homem na cabeça, que teve morte imediata, e depois na mulher.Sónia Leite ainda foi transportada com vida para o Hospital S. João, no Porto, onde acabou por morrer horas mais tarde.Joaquim Ribeiro fugiu do local no carro Opel Corsa, de cor branca, em direção a Felgueiras.Segundo o comunicado da PJ enviado esta quarta-feiras às redações, Joaquim Ribeiro não tinha antecedentes criminais e "vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", pode ler-se.