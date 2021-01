O Serviço de Urgência Central, do Hospital Amadora-Sintra, anunciou que "se encontra com constrangimentos e, por isso, não está a receber doentes".



Ao que o CM apurou, junto de elementos dos Bombeiros, a informação é avançada pelo próprio hospital, no qual os operacionais ficam com as ambulâncias em filas de espera de até oito horas, com os doentes dentro das viaturas à espera para serem atendidos.

