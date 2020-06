Identificado autor do incêndio de Aljezur

Foi identificado pela GNR o autor do incêndio de Aljezur que se iniciou pouco antes das 13h00 desta sexta-feira. O homem de 44 anos estava a realizar trabalhos de gestão de combustível, com recurso a uma motorroçadora, quando o equipamento sobreaqueceu e provocou várias fagulhas que deram início ao incêndio.O homem, que trabalhava sozinho, deu o alerta às autoridades e ainda tentou extinguir o fogo com recurso a uma mangueira, mas não conseguiu.Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Lagos.