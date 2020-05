Idosa encontrada morta dentro de casa em Peniche

Uma idosa foi encontrada morta dentro de casa, em Peniche, esta segunda-feira.Segundo o que oconseguiu apurar, a mulher, de 90 anos, tinha mobilidade reduzida e utilizava uma bengala. No entanto, apesar da idade avançada, encontrava-se lúcida e não lhe eram conhecidas doenças do foro psicológico.Ainda não são conhecidas as causas da morte, assim como quando terá ocorrido. A Polícia Judiciária já está no local, para fazer as devidas diligências para apurar se estão perante uma morte provocada por uma doença súbida.A senhora foi encontrada com o bengaleiro por cima do corpo.Em atualização