Idosa encontrada morta e seminua em Barcelos

A Polícia Judiciária está no local e há suspeitas de crime.

Por Fátima Vilaça | 20:37

Uma idosa foi encontrada pelos familiares, esta segunda-feira, morta e seminua em sua casa em Encourados, Barcelos.



A idosa vivia sozinha e não era vista desde sexta-feira. Foi encontrada no chão de sua casa com as calças despidas. O corpo não apresentava sinais de violência.



A Polícia Judiciária de Braga está no local e há suspeitas de crime devido à forma como Conceição Gomes, de 78 anos, foi encontrada.