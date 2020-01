Idosa morre atropelada por camião do lixo no Porto

Uma mulher de 80 anos morreu esta sexta-feira atropelada por um camião do lixo, da empresa Porto Ambiente, na Rua de São Roque, em Campanhã, no Porto.Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima estava a atravessar a rua quando foi colhida.A idosa tinha acabado de abandonar um autocarro e preparava-se para apanhar outro transporte público.O alerta foi dado às 17h54. Foram mobilizados para o local seis operacionais, apoiados por três viaturas.Acorreram ao local os Bombeiros Voluntários do Porto, o INEM e a PSP, que tomou conta da ocorrência.