Idosa morta em assalto nas escadas de prédio onde residia no Cacém

Mulher foi encontrada a sangrar da cabeça, na Agualva.

Por Sérgio A. Vitorino | 19:21

Uma mulher de 75 anos foi encontrada morta, esta sexta-feira à tarde, nas escadas do prédio onde residia, na Agualva, concelho de Sintra. Tudo indica ter sido assassinada no decurso de um assalto.

O alerta foi dado às 14h13, para uma idosa encontrada a sangrar da cabeça nas escadas do prédio, supostamente "vítima de traumatismo craniano". No entanto, quando a PSP chegou ao local, deparou-se com indícios de crime: a casa encontrava-se remexida.

Quando os bombeiros de Agualva-Cacém chegaram a mulher estava em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado pela equipa da viatura médica do Hospital de São Francisco Xavier.

A Polícia Judiciária investiga.