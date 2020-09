Idoso condenado a 17 anos de prisão por matar mulher à facada durante discussão por TV

O idoso, de 85 anos, que matou a mulher, de 80 anos, com múltiplos golpes de faca, foi esta quinta-feira condenado a 17 anos de prisão, em Vila Nova de Gaia.Manuel Vieira tinha apresentado em tribunal um discurso confuso. Descreveu aos juízes a relação de uma década que mantinha com a companheira Celeste Paiva, mas não soube explicar porque motivo matou a mulher, de 80 anos, com múltiplos golpes de faca.O crime ocorreu em janeiro, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, e o arguido, de 85 anos, começou ontem a ser julgado por homicídio qualificado. Segundo a acusação, em causa estavam desentendimentos relacionados com o serviço de TV por cabo.Em tribunal, a defesa alegou que o homem não tinha antecedentes criminais, que tinha confessado o crime e que, pela sua idade, 17 anos seria muito tempo de cadeia. No entanto, a justiça considerou que o crime foi bárbaro.