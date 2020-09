Um idoso com cerca de 80 anos, morreu, na noite desta terça-feira na sequência de um despiste de carro, em Gandra, Paredes.O homem embateu contra um poste de eletricidade que acabou por cair sob um muro de uma casa.Ainda não são conhecidas as causas do acidente.A GNR e os Bombeiros de Baltar estiveram no local.