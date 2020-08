Incêndio com origem no Fundão chega à Covilhã e atinge carro dos bombeiros

O incêndio que deflagrou na localidade de Capinha, no concelho do Fundão, já trespassou para o concelho vizinho da Covilhã e as chamas atingiram uma viatura dos bombeiros que se encontram no local.O fogo, que continua ativo e a ser combatido por 115 operacionais, 33 viaturas e sete meios aéreos, teve início por volta das 12h00 desta sexta-feira.Também no Fundão, um outro incêndio que começou ao início da tarde de quinta-feira, continua a mobilizar meios para o local. Apesar de já se encontrar em fase de conclusão, o fogo que deflagrou em Janeiro de Cima e Bogas de Baixo tem no local 376 bombeiros, apoiados por 122 meios terrestres e um meio aéreo.Em atualização