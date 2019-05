Incêndio consome zona de mato em Elvas

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira numa zona de mato em Elvas, Portalegre, já se encontra dominado.De acordo com a Proteção Civil, o alerta foi dado às 13h04.Foram mobilizados para o local 83 operacionais apoiados por 26 viaturas e dois meios aéreos.As causas que levaram ao incêndio são ainda desconhecidas.Perto do local do incêndio existia um barracão que acabou por arder.Em atualização