Incêndio deflagra em apartamento em Oeiras e deixa duas crianças feridas

Um incêndio deflagrou pelas 16h45 desta segunda-feira num apartamento da rua Rebelo da Silva, em Linda-a-Velha, Oeiras. Os bombeiros do Dafundo, que estão no local com 12 homens e 4 viaturas, retiraram quatro pessoas (duas crianças, de 6 meses e 3 anos, uma idosa, e um homem de 50 anos).

Ao que o CM apurou, as vítimas estão a receber oxigénio no local, estando ainda a ser avaliado se precisarão de receber tratamento hospitalar.

As chamas destruíram uma cozinha do apartamento.