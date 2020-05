Um incêndio deflagrou este domingo pelas 22h26 na cave do hotel "Caravela", que se encontra em reconstrução, na rua Ferreira Lapa, no centro de Lisboa.O fogo atingiu o clube noturno "Palace", situado na rua do Conde de Redondo, que estava encerrado devido à pandemia de coronavírus.No local encontram-se nove viaturas e 30 bombeiros.O fogo encontra-se extinto mas os bombeiros estão no local a averiguar, indicou fonte dos Sapadores de Lisboa.Em atualização