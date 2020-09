Um incêndio deflagrou esta quarta-feira na garagem de um prédio com vários carros em Vila Real.



Segundo apurou o CM, há registo de um carro destruído até ao momento. A PJ investiga possível cenário de fogo posto.





Os operacionais encontram-se no local a fazer trabalhos de rescaldo. O fumo existente no local não permite fazer ainda uma avaliação real dos danos.Os bombeiros da Cruz Branca e a PSP encontram-se no local.