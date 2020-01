Incêndio deflagra em lar de idosos em Abrantes. Há feridos

Rossio ao Sul do Tejo, em

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas num incêndio que deflagrou durante a amnhã desta segunda-feira, num lar de idosos na localidade deAbrantes.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros de Abrantes, os operacionais ainda se encontram no local a combater as chamas.De acordo com informação avançada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (Prociv), cerca das 12h00, encontravam-se no local 27 operacionais, acompanhados por 12 meios de apoio ao socorro terrestres e um meio aéreo.O alerta foi dado cerca das 10h27.Em atualização