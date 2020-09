Violento incêndio consome várias coberturas de prédios em Lisboa

Um incêndio está esta terça-feira a consumir várias coberturas de prédios na rua das Gaivotas, numa das zonas históricas de Lisboa."Eu estava em casa a ver a televisão. De repente cheirou-me a fumo, fui à porta e cheirava-me mais. Fui à janela e estavam a sair labaredas da janela ao lado. Peguei na minha mulher e saímos", relatou o morador de um dos prédios àAs causas do fogo são ainda desconhecidas. Os moradores foram encaminhados pela Proteção Civil para outro local.O dispositivo dos Sapadores de Lisboa encontra-se no local, com mais de 40 operacionais e 10 viaturas.

O alerta foi dado pelas 18h00. A rua está cortada ao trânsito e a PSP encontra-se no local.Em atualização