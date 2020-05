Um incêndio num anexo de uma habitação vitimou este domingo um homem, com cerca de 45 anos, na localidade de Casais Novos, em Alenquer.O cadáver foi encontrado depois do fogo ser extinto pelos Bombeiros de Alenquer. Cerca das 12h30 encontravam-se no local os bombeiros, assim como uma patrulha da GNR de Alenquer.A Polícia Judiciária estava a caminho do local para apurar quais as causas do incêndio e circunstâncias em que ocorreu o óbito.Em atualização