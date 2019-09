Incêndio em casa mata homem na Trafaria

Um homem, com cerca de 60 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira no Hospital Garcia de Orta, em Almada, para onde foi transportado em estado grave na sequência de um incêndio habitacional.



A vítima não resistiu à inalação de fumos. O alerta para o acidente foi dado pelas 03h30, para um bairro na zona da Trafaria.





Os bombeiros daquela localidade chegaram rapidamente ao local, assistiram a vítima e transportaram-na ao hospital. Pouco depois foi declarado o óbito. No local do incêndio estiveram operacionais da GNR e dos bombeiros da Trafaria, num total de 16 elementos e cinco viaturas.Inspetores da Polícia Judiciária foram chamados para investigar as causas deste incêndio, que se revelou fatal para um homem.