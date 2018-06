Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em churrasqueira ameaça habitações em Lisboa

Bombeiros já estão no local com 20 homens e seis viaturas.

21:09

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira, ao final da tarde, numa churrasqueira nas Portas de Benfica, junto à Venda Nova, em Lisboa.



Segundo o CM conseguiu apurar junto do comandante dos Bombeiros da Amadora, Mário Conde, o incêndio está a ameaçar as habitações. Uma equipa de 20 homens e seis viaturas está a trabalhar para evitar que o fogo se alastre e afete as casas.



De acordo com o site da Proteção Civil, o incêndio começou às 19h39 e já está em fase de conclusão.



Em atualização