Incêndio em habitação mata mulher em Penalva do Castelo

Uma mulher de 80 anos morreu durante um incêndio habitacional, no Bairro do Largo Novo, em Penalva do Castelo, Viseu.Ao que opôde apurar, a vítima morreu por inalação de fumos, na manhã deste sábado.O alerta foi dado às 10h57. No local estiveram 13 operacionais, apoiados por sete viaturas.Em atualização