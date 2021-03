Incêndio em prédio de dez andares faz quatro feridos na Costa de Caparica

Quatro pessoas ficaram feridas em sequência de um incêndio ocorrido no 3.º andar de um prédio de 10 andares na Costa de Caparica, concelho de Almada.

O incêndio deflagrou pelas 15h25, num prédio da rua Dr. Aresta Branco.

À chegada dos bombeiros, que mobilizaram 12 operacionais e 5 viaturas, já o fogo estava extinto.

Fonte ligada ao socorro disse ao CM que ardeu um quarto do apartamento.

Os quatro feridos estão a ser avaliados pelas equipas dos bombeiros no local.

Todas as pessoas que se encontravam no prédio de 10 andares, no momento do incêndio, foram retiradas por precaução.