Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em prédio de Lisboa faz dois feridos

Incidente num nono andar aconteceu em São Domingos de Benfica.

19:22

Um incêndio num nono andar de um prédio na Rua António Saúde, em São Domingos de Benfica, Lisboa, fez este domingo dois feridos por inalação de fumos.



As chamas terão começado no quarto da casa. Uma mulher de 91 anos, sozinha em casa, estava a secar o cabelo antes de um curto circuito ter provocado o incêndio, durante o qual a mulher chegou a ser transportada por vizinhos para o exterior do prédio.



O incêndio foi extinto e a zona em que aconteceu este incidente fica próxima do Centro Comercial Colombo.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 17h38 e foram mobilizados 46 elementos e 11 viaturas.



As vítimas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria, pelo INEM, e o incêndio está agora em fase de rescaldo.



Os restantes moradores já regressaram a casa por ordem da Proteção Civil.