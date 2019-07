Incêndio em prédio devoluto faz um morto na Costa da Caparica

Um incêndio num prédio que estava sinalizado como devoluto provocou um morto, na manhã desta quinta-feira, na Costa da Caparica, Almada.

O alerta foi dado às 06h26, tendo-se deslocado para o local meios dos bombeiros de Cacilhas, que extinguiram as chamas e encontraram o cadáver.

No local esteve a GNR e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Almada. A PJ de Setúbal investiga as causas do incêndio e as circunstâncias em que ocorreu.