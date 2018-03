Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas consomem prédio em Vila Nova de Gaia

Edifício foi evacuado.

15:46

Um incêndio levou à evacuação de um prédio esta segunda-feira em na Rua Heróis do Ultramar em Canidelo, Vila Nova de Gaia. O alerta foi dado pelas 15h11.



O primeiro e segundo andar do edíficio foram completamente tomados pelas chamas.



Os bombeiros já se encontram no local. No entanto, não há registo de feridos.



Em atualização